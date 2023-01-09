”القوى العاملة”: 4 برامج تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالإسكندرية..

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 02:25 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمديرية الإسكندرية زيارة ميدانية لمركز تدريب مهني محرم بك لمتابعة المتدربين علي بعض المهن التدريبية منها : صيانة المحمول ، والتبريد و التكييف ، والتفصيل والحياكة ،واللحام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات .

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم خلال الزيارة متابعة الورش والمتدربين الموجودين فيها بواقع ورشة صيانه المحمول لعدد ١٦ متدرب ومتدربة ، يليها ورشة التبريد و التكييف لعدد ١٧ متدرب ، وأيضا ورشة التفصيل والخياطة لعدد ١٦ متدربة ، كما تم متابعة ورشة اللحام لعدد ١٨متدرب ، واستمع مدير المديرية للشباب ومطالبهم في مجال التدريب والمتمثلة فى زيادة فترة التدريب علي مهنة صيانه المحمول للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة .

وأضاف مدير المديرية انه تم اقتراح بعض المهن المستحدثة للاستفادة منها في مجال التدريب وهي "الذكاء الصناعي وصيانه شاشات الـ lcd " لتواكب سوق العمل ، واكد ان يتم عمل زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب بعد تدريبيهم وذلك لزيادة الخبرة والتطبيق العملي لهم حتي يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية ، كما اكد على أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين فى قرى ومدن المحافظة.