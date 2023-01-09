القوى العاملة: زيارة ميدانية وتعاون مشترك مع مراكز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 02:25 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، زيارة ميدانية لمركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة،وذلك في إطار التعاون مع جامعة المنوفية،حيث تم تفقد إدارات المركز ومعاينة قاعات التدريب وذلك إستعدادآ لبدء تنظيم آليات العمل المشترك بين الطرفين لخدمة المتدربين والخريجين وإنجاح العمل..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه استقبله في بداية الزيارة د. أحمد عبد القوي أحمد المشرف العام على المركز ، وميرال الجاويش المدير العام ، والذين اعربوا عن أمتنانهم بهذا التعاون المشترك مع المديرية والتى تقدر الكفاءات العلمية وتخدم المجتمع ككل وتنهض بالوطن وتدفع بالشباب إلى سوق العمل مؤهلين بخبره حقيقه لتفتح أمامهم مجال العمل بشكل أوسع وأيسر.

وأضاف مدير المديرية ان مركز الدراسات الإستراتيجية واعداد القادة بجامعة المنوفية (وحدة ذات طابع خاص) يقدم منظومة متكامله من الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية بهدف تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها الإستراتيجية من خلال تفعيل العلاقة بين الجامعة وقطاعات المجتمع المحلي والقومي بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمساهمة في معالجة القضايا الإقليمية والقومية والعالمية من خلال تنفيذ حزم البرامج التدريبية وإجراء الدراسات الإستراتيجية والفكرية التي تهم المجتمع المحلي (الإقليمي والوطني) والخارجي بالتعاون مع الهيئات والمراكز المختلفة بالداخل والخارج،وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي والقومي والدولي بمستوي عالي من المهنية والإحتراف وذلك من خلال الإستعانة بما لديه من خبرات أكاديمية ومهنية وإدارية علي مستوي عالي من الكفاءة.