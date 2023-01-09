القوى العاملة : برنامج تدريبي على صيانة المحمول لذوى الهمم بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 02:25 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بشأن افتتاح ورشة تدريبية على مهنة صيانة المحمول لذوى القدرات الخاصة ، طبقا" لنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٥٠ ساعة تدريبية ، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوى الهمم وتوفير فرص تدريبية ملائمة تؤهلهم لدخول سوق العمل وتوفر لهم حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة ، ودمجهم بمجالات العمل المختلفة والإستفادة من قدراتهم وطموحاتهم الكامنة .

وأوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالاقصر في تقريره للوزارة ، انه تم افتتاح ورشة تدريب في مجال صيانة المحمول ، لبء تدريب ذوى القدرات الخاصة على تلك المهنة بنظام الساعات التدريبية المعتمدة ، وذلك لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل واستيفاء النسب المقررة طبقا لأحكام القانون بالمنشآت داخل المحافظة ، وسيتم بدء التدريب وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأضاف مدير المديرية أن مميزات البرامج التدريبية المقدمة ، ان التدريب مجانى ، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها ، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، ويتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً للمتدربين ، كما يمكن للراغبين فى الإلتحاق بالتدريب من خلال التقديم فى إدارة التشغيل بالمديرية وعنوانها شرق السكة الحديد بجوار المطافى او من خلال الاتصال على رقم 01018719754 على أن يبدأ التدريب فور اكتمال العدد بمركز التدريب المهنى بالطود وعنوانه شرق كوبرى البغدادى بجوار المنطقة الصناعية .