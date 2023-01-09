صحة المنيا: إنشاء وتطوير 49 وحدة ورفع كفاءة سكن الأطباء بـ 4 مستشفيات

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا، وحميات المنيا، ورفع كفاءة سكن الأطباء بـ 4 مستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 49 وحدة صحية.





وأكدت الاستمرار فى أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لـ 5 مستشفيات على مستوى المحافظة، موضحة أن ذلك يأتى ضمن خطة الدولة للبناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وأسامة القاضى محافظ المنيا؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم خاصة بالقطاع الصحى ورفع مستوى المنشآت الصحية.

من جانبه، أكد دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية فى المحافظة، حيث حظيت المنيا بافتتاح عدد من المشروعات القومية فى القطاع الطبى ولازال العمل يجرى فى تطوير وإنشاء مشروعات أخرى، فضلا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض "نادى" جهود المديرية خلال عام 2022، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا، ومستشفى حميات المنيا، ورفع كفاءة سكن الأطباء بعدد 4 مستشفيات، هم: (مستشفى الشيخ فضل، مستشفى المنيا العام، مستشفى مطاى المركزى، مستشفى رمد المنيا) والانتهاء من إنشاء وتطوير 49 وحدة صحية والتسليم الابتدائى لعدد 15 وحدة صحية، بالإضافة إلى أنه يتم الاستمرار فى أعمال رفع كفاءة عدد 8 مستشفيات صدر وحميات، بالتوازى مع إنشاء وتطوير 113 من الوحدات والمراكز الطبية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يجرى العمل على إحلال وتجديد عدد 3 مستشفيات منها مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه، ومستشفى مطاى بتكلفة 303.9 مليون جنيه ومستشفى بنى مزار بتكلفة 376.2 مليون جنيه، واستمرار أعمال الإنشاءات لمستشفى مغاغة والتى ستخدم 640 ألف و963 نسمة ومستشفى بوقرقاص والتى ستخدم 648 ألف و642 نسمة لافتاً إلى أنه يتم التجهيز للبدء فى مستشفى المنيا الجديدة وتطوير مستشفى الشيخ فضل.

من جانبها، أوضحت دكتورة مروة محمد إسماعيل، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا ومستشفى حميات المنيا، بالإضافة إلى استمرار العمل فى رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة بنسبة تنفيذ أكثر من 90%، وتركيب تانك أكسجين بمستشفى صدر المنيا، وتانك أكسجين بمستشفى حميات المنيا، والانتهاء من تركيب مصدر بديل للكهرباء لعدد 15 مستشفى.

وأشارت إلى أنه تم رفع كفاءة قسم مكافحة العدوى بديوان مديرية الصحة بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أعمال الحماية المدنية بعدد 8 مستشفيات.