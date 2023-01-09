قوى عاملة الدقهلية تتعاون مع جامعة الدلتا لنشر ثقافة العمل الحر

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن زيارة ميدانية لجامعة الدلتا، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون بين المديرية والجامعة والذى يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب الجامعة، فضلاً عن تبادل الدراسات والتعاون فى مجال الأبحاث بين الجامعة والمديرية فى مجال المهن المستحدثة والمطلوبة فى سوق العمل المحلى والخارجى.





وأوضح ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية فى تقريره للوزارة، أنه التعاون جاء من منطلق أن الجامعات هى منارة العلم والثقافة وهى القادرة على دفع قاطرة التطور فى جميع المجالات التى يحتاجها المجتمع، وأن وزارة القوى العاملة هى الوزارة المنوط بها دراسة أسواق العمل الداخلية والخارجية، وإعداد الشباب وتأهيله لشغل فرص العمل المتاحة والمطلوبة فى هذه الأسواق، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لمديريات القوى العاملة بالاهتمام بمناحى التوعية والتثقيف للعاملين واصحاب المنشآت حول قانون العمل واحكامه ودور الوزارة فى خدمة المجتمع. وأضاف مدير المديرية أن الزيارة ناقشت تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين عام 2019 والذى يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وكذا نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب الجامعة، وكذلك لتبادل الدراسات والأبحاث فى مجال المهن المستحدثة والمطلوبة فى سوق العمل المحلى والخارجى للعمل على ادماجها فى المناهج التى يتم تدريسها بالكليات المختلفة بالجامعة لتخريج شباب قادر على مواكبة اسواق العمل الداخلية والخارجية. كما تم مناقشة فرص التدريب التى توفرها المديرية على المهن الفنية والتى يمكن تدريب الطلبة والخريجين عليها لتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال فى جميع المجالات التى يتم التدريب عليها بالمراكز التابعة للمديرية والمنتشرة فى أنحاء المحافظة.

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