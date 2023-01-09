البيئة: مشروع تحويل المخلفات لطاقة كهربية بالجيزة تجربة رائدة لمصر

جدة - نرمين السيد - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع لجنة إجراءات تنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربية بالجيزة، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلى وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة ومحافظة الجيزة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات تهدف التوافق حول إجراءات تنفيذ المشروع لسرعة البدء فيه.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يأتى فى إطار سعى الدولة إلى توطين الصناعات الخضراء، وتنفيذ برنامج متكامل لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومنه مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، والذى يندرج تحت مشروعات الرخصة الذهبية باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار، ويساهم فى تقليل كمية المخلفات التى يتم التخلص النهائى منها بانتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتى بالمحطة وللربط على الشبك، حيث من المتوقع أن ينتج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ساعة.

وأوضحت الوزيرة أن تنفيد المشروع سيكون تجربة رائدة لتوسع مصر فى مجال تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربية، بما يحقق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات، ويساهم فى تقليل الانبعاثات الناتجة عن المخلفات، والتى تساهم فى حدة ظاهرة الاحتباس الحرارى، مشيرة إلى أن طرح ملف إدارة المخلفات على أجندة مؤتمر المناخ COP27 الذى استصافته مصر مؤخرا كان أحد أهم المكاسب، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تدوير المخلفات فى الحد من آثار تغير المناخ، وتم إطلاق مبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا.

ووجهت الوزيرة خلال الاجتماع إلى ضرورة الوصول لتوافقات للتعجيل بالإنتهاء من مرحلة التعاقد للبدء فى مراحل التنفيذ الفعلى، حيث تم اجراء دراسة الجدوى للمشروع، ودراسة تقييم الأثر البيئى وإصدار الموافقة البيئية، واعداد التصميم المبدئى للمحطة وتحليل عينات المخلفات بمحيط الموقع.