وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يأتى فى إطار سعى الدولة إلى توطين الصناعات الخضراء، وتنفيذ برنامج متكامل لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومنه مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، والذى يندرج تحت مشروعات الرخصة الذهبية باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار، ويساهم فى تقليل كمية المخلفات التى يتم التخلص النهائى منها بانتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتى بالمحطة وللربط على الشبك، حيث من المتوقع أن ينتج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ساعة.
وأوضحت الوزيرة أن تنفيد المشروع سيكون تجربة رائدة لتوسع مصر فى مجال تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربية، بما يحقق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات، ويساهم فى تقليل الانبعاثات الناتجة عن المخلفات، والتى تساهم فى حدة ظاهرة الاحتباس الحرارى، مشيرة إلى أن طرح ملف إدارة المخلفات على أجندة مؤتمر المناخ COP27 الذى استصافته مصر مؤخرا كان أحد أهم المكاسب، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تدوير المخلفات فى الحد من آثار تغير المناخ، وتم إطلاق مبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا.
ووجهت الوزيرة خلال الاجتماع إلى ضرورة الوصول لتوافقات للتعجيل بالإنتهاء من مرحلة التعاقد للبدء فى مراحل التنفيذ الفعلى، حيث تم اجراء دراسة الجدوى للمشروع، ودراسة تقييم الأثر البيئى وإصدار الموافقة البيئية، واعداد التصميم المبدئى للمحطة وتحليل عينات المخلفات بمحيط الموقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيئة: مشروع تحويل المخلفات لطاقة كهربية بالجيزة تجربة رائدة لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.