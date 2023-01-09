الطقس فى مصر.. الأمطار مستمرة وتصل لحد السيول على سيناء

جدة - نرمين السيد - قال مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إنه من المتوقع استمرار الأجواء الممطرة متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بالبلاد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.





وأضاف شاهين فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الإثنين أنه مع تحرك المنخفض الجوى فى طبقات الجو العليا شرقا، فتستمر الأجواء الممطرة خلال ساعات اليوم، وتزداد شدتها أثناء ساعات الليل، وتشهد ساعات النهار أمطارا خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وستشهد سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء. وأوضح أن بعض المحافظات ستشهد أمطارا متوسطة الشدة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس وجنوب سيناء.

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