«مطلقة وكفيفة وصاحب ورم».. التضامن تنقذ مشردين من شوارع القاهرة والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتعامل فريق التدخل السريع المحلى بالقاهرة مع بلاغين، الأول خاص بوجود مواطن بلا مأوى يفترش أحد أرصفة منطقة الأميرية، حيث أجرى الفريق دراسة حالة وتبين أنه يدعى "خالد س. م"، ويبلغ من العمر 52 عاما، وليس لديه أى أوراق ثبوتية، وكان يعمل عاملا، وترك عمله لمرضه وتخلى عنه ذويه ونجح الفريق فى إقناعه باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، خوفا من تعرضه لمخاطر وجوده بالشارع وتوجيه كافة أوجه الدعم الاجتماعى له.

وعلى الفور نسق فريق التدخل السريع المركزى مع المسؤولين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لتحديد مستشفى لتوقيع الكشف الطبى على المواطن المذكور، والذى تم نقله بسيارة إسعاف وبعد التأكد من خلوه من الأمراض المعدية وفيروس كورونا واستخراج التقارير الطبية له تم استقبال المواطن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تلقى الفريق بلاغًا آخر بشأن وجود سيدة تدعى "منى م .م" وتبلغ من العمر 45 عامًا، "مطلقة" وتقيم بمفردها ويقوم الجيران برعايتها، وتعانى من مرض جلدى، وغير قادرة على الحركة، وعليه تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية بمدينة بدر لتوفير وتقديم الدعم الفورى للحالة، وتم إجراء التحاليل الطبية اللازمة للسيدة المذكورة.

كما تم تقديم المساعدات المالية والعينية اللازمة للحالة، وتم إجراء بحث اجتماعى للسيدة من الإدارة الاجتماعية لتوفير مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعى وإدراجها ببرنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة".

وتعامل فريق التدخل السريع بالإسكندرية مع بلاغين الأول بشأن وجود مواطنة مسنة كفيفة بلا مأوى تفترش الرصيف أمام باب مسجد أبو العباس، حيث أجرى الفريق دراسة حالة لها وتبين أنها تدعى "فوزية ع .أ"، وتبلغ من العمر 72 عامًا، وتعانى من ضعف عام وكف البصر، وغير متزوجة، ولا يوجد من يعولها، ويقوم أهل المنطقة برعايتها وتقديم الطعام لها يوميا.

ونجح الفريق بإقناعها باستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحمايتها من مخاطر وجودها بالشارع فى ظل البرد القارس، وعليه تم تحرير محضر شرطة للحالة واستخراج شهادة ميلاد لها، كما تم توقيع الكشف الطبى عليها وإجراء الفحوصات اللازمة لها بأحد المستشفيات، وتم استقبالها بمؤسسة رعاية الأشخاص بلا مأوى لتتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية.

كما قام الفريق أيضا بفحص بلاغ بشأن وجود مواطن مسن بلا مأوى يفترش الرصيف بحى العجمى البيطاش بجوار مسجد الطيار، حيث أجرى الفريق دراسة حالة للمواطن المذكور، وتبين أنه يدعى "علام ح .ع" ويبلغ من العمر 64 عاما، ولا يوجد معه أى أوراق ثبوتية، ويعانى من قرح الفراش وبعض الأمراض الأخرى وحالته متأخرة ويرفض الانتقال.

وبعد محاولات عديدة تم إقناعه، وعليه تم التنسيق لنقل المواطن المذكور بسيارة إسعاف لأحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى والذى أثبت تدهور حالته الصحية، وتم حجزه لحين تحسن حالته ويتابع الفريق ذلك تمهيدا لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفى محافظة الجيزة تعامل الفريق مع مواطن بلا مأوى ومعه أطفاله الأربعة يدعى وليد أ.م، ويبلغ من العمر 46 عاما كان يعمل نقاشا وأطفاله تتراوح أعمارهم ما بين 3-11 عاما، ويحصل على معاش كرامة نتيجة أنه أصبح عاجزا عن العمل لإصابته بورم فى الجهاز الهضمى وقد تركته زوجته، وتم طرده من شقته وأصبح بلا مأوى هو وأطفاله الأربعة، وعليه تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية بالجيزة، حيث تم توفير مكان للإيجار له وتقديم بعد المساعدات العينية.

وأيضا تعامل الفريق مع بلاغ يفيد عثور أحد الأسر على مواطن بلا مأوى يعانى من مرض الزهايمر فى العقد السابع من عمره وليس لديه أى أوراق ثبوتية وتم استقباله بمنزلهم ظنا منهم أنه والدهم المتغيب الذى يبحثون عنه، وذلك لوجود شبه بين المسن وبين والدهم المتغيب والذى اختفى منذ سنوات بنفس المرض، وعند التأكد من أن المواطن المسن المذكور ليس والدهم قاموا بتحرير بلاغ حتى لا يعود للشارع مرة أخرى وعليه نسق الفريق مع إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لاستقبال المواطن المسن المذكور ليتلقى أوجه الرعاية اللازمة له.

وفى الغربية تعامل الفريق مع حالة مسن بلا مأوى يدعى "ع.ا.م" فى العقد السابع من عمره يفترش الرصيف منذ أربعة أيام وحالته الصحية سيئة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الكشف الطبى عليه، وبعد الاطمئنان على حالته تم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى والحالات الإنسانية على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.