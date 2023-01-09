التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. خدمات سريعة وكفاءة عالية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وهو داعم لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية إذ يتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، وتعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية.





وتمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية. ويتمتع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالقدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات لها.

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