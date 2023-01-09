جوتيريش: العالم حقق إنجازات مهمة فى «كوب 27» بمصر

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العالم حقق فى مؤتمر المناخ الأخير (كوب 27) الذى عقد فى مصر، بعض الإنجازات المهمة، بما فى ذلك التقدم فى معالجة الخسائر والأضرار وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.





ودعى إلى إيجاد طرق إبداعية لتمكين البلدان النامية من الحصول على إعفاء من الديون والتمويل بشروط ميسرة.

جاء ذلك فى كلمة للأمين العام للأمم المتحدة فى افتتاح المؤتمر الدولى لمقاومة تغير المناخ فى باكستان والمنعقد اليوم، الإثنين، بقصر الأمم فى جنيف بهدف دعم عملية التعافى وإعادة الإعمار فى باكستان بعد الفيضانات المدمرة التى ضربتها الصيف الماضى.

وشدد جوتيريش على أن الدمار الذى أحدثه تغير المناخ حقيقى وأن البلدان النامية الأقل مسؤولية هى أول من يعانى، مشيرا إلى أن باكستان التى تمثل أقل من 1% من الانبعاثات العالمية لم تتسبب فى أزمة المناخ لكنها تعيش أسوأ آثارها.

ولفت إلى أن جنوب آسيا تعد واحدة من النقاط الساخنة لأزمة المناخ العالمية فى العالم حيث يزيد احتمال وفاة الناس بسبب تأثيرات المناخ بمقدار 15 مرة عن أى مكان آخر.

وقال جوتيريش إن البلدان الواقعة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ بحاجة إلى دعم هائل وأنه على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها بمضاعفة تمويل التكيف وتحقيق هدف 100 مليار دولار على وجه السرعة دون تأخير.

وذكر جوتيريش أن الفيضانات التى ضربت باكستان وأدت إلى تشريد أكثر من 8 ملايين شخص وتدمير مليونى منزل ودفع 9 ملايين شخص إلى حافة الفقر تحتاج إلى تضامن العالم وضخ استثمارات قوية لتقوية المجتمع هناك على المدى الطويل.