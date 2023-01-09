للتخفيف عن المواطن.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة.
وجرى الدفع بأسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة، والقطارات لتوزيع السلع لمختلف محافظات الجمهورية، بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
ورفع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بجميع ربوع الجمهورية، وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بها بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق.
وفى سياق متصل، وفر جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، مختلف السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة وجودة عالية، من خلال المجمعات والمنافذ المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
تأتى جهود القوات المسلحة المستمرة، فى إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصرى العظيم.
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