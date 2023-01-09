التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. قوافل «ستر وعافية».. (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتشمل قوافل "ستر وعافية" قافلة طبية تضم العديد من التخصصات، وحملات متعددة لتوزيع مواد غذائية وبطاطين ضمن حملة "دفء الشتاء"، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وفك كرب عدد من الغارمات.



وتهتم قوافل "ستر وعافية" بالتمكين الاقتصادى وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة "ازرع"، وفى عام 2022 قدمت "ستر وعافية" خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد بسوهاج.