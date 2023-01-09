جدة - نرمين السيد - وتشمل قوافل "ستر وعافية" قافلة طبية تضم العديد من التخصصات، وحملات متعددة لتوزيع مواد غذائية وبطاطين ضمن حملة "دفء الشتاء"، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وفك كرب عدد من الغارمات.
وتهتم قوافل "ستر وعافية" بالتمكين الاقتصادى وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة "ازرع"، وفى عام 2022 قدمت "ستر وعافية" خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد بسوهاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. قوافل «ستر وعافية».. (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.