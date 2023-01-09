تنفيذاً لمبادرة الرئيس السيسي.. الجامعة العربية تطلق 2023 عاما للشباب العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 01:28 مساءً -

شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة.

حضر المؤتمر الصحفي السفيرة هيفاء أبو غزالة-الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبجي وفيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب، ولفيف من الشخصيات العامة، وعدد من المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة إن هذا المؤتمر يأتي في إطار إحياء جهود الاستثمار في الشباب العربي في إطار ما حققته اجتماعات الدورة العادية 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في مايو الماضي من نجاحات ملموسة، مقدمة حزمة من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة عام 2023 عاما للشباب العربي.

من جانبه قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن الشباب العربي اليوم في موقع متقدم وهم أفضل من يحقق رؤيتهم واستراتيجيتهم، فلنعمل معا لتمكين الشباب من أجل مستقبل مستدام، فالشباب يتمتع بدرجة عالية من المعرفة والوعي والاستفادة من التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي وتطبيقات البحث العلمي لريادة مسارات التنمية في الوطن العربي.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي "فلنعمل معا لبناء المستقبل الذي يتطلع الشباب العربي إليه بدعم من قياداتهم وأوطانهم، والمزيد بالمشاركة في الرؤية العربية للمستقبل فهم لا يعرفوا المستحيل".

وأكد وزير الشباب ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب" إن وزارة الشباب والرياضة المصرية يسعدها دوماً أن تضع كافة إمكاناتها لأي عمل أو جهد يكون نتاجه نجاح أهداف مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب علي مستوي الوطن العربي، وذلك في ضوء الدعم الكبير واللامحدود من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الشبابية والرياضية".

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن رؤية وزارة الشباب والرياضة خلال عام الشباب العربي هي المساهمة في ريادة مسارات التنمية في الوطن العربي وبناء مستقبل عربي مستدام، بهدف تمكين الشباب العربي وإعداد جيل من القيادات العربية الشابة قادرة على بناء مستقبل أفضل للوطن العربي يحقق رؤيتهم واستراتيجيتهم، والاستماع إلى آراء الشباب العربي واحتياجاته والبناء على أولوياته، بجانب إعداد قيادات عربية شابة واعدة، وإتاحة دراسات واستطلاعات تختص بالشباب العربي لتساعد صناع القرار على خلق سياسات تتناسب مع احتياجاته، فضلاً عن تنظيم ملتقيات وفعاليات للشباب العربي وحلقات شبابية على مدار العام لتبادل الأفكار ونقل الخبرات والثقافة والهوية العربية ووضع أجندة مشتركة.

وأوضح "صبحي" أن من ضمن أهداف عام الشباب العربي هو معرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومات العربية.

وأشار إلي أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل علي خلال عام الشباب العربي علي تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي.