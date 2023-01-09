السفيرة المصرية فى طشقند تلتقي القائم بأعمال وزير الخارجية الأوزبكى الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 01:27 مساءً - بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية في طشقند، مع باختيار سعيدوف القائم بأعمال وزير الخارجية الأوزبكى الجديد، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة القادمة بين البلدين.

وقد حرصت السفيرة على تهنئته بالمنصب الجديد، متمنية له التوفيق في مهامه، ومشيدة بالتطورات الإيجابية التي شهدها التعاون بين البلدين خلال العامين الماضيين، منوهة إلى إمكانية تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية للجانبين، وعلى رأسها الصحة والصناعات الدوائية، والسياحة، وتغير المناخ، مؤكدة على ضرورة النظر في تذليل العقبات التي قد يواجهها أي من الجانبين.

ومن جانبه أشاد القائم بأعمال وزير الخارجية الأوزبكي بقدم العلاقات الوثيقة بين البلدين، معرباً عن عن تقدير بلاده البالغ للتعاون الوثيق القائم، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وتدريب الكوادر الأوزبكية في إطار الدورات التدريبية الهامة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مرحباً بالتعاون النشط بين الجامعات المصرية والأوزبكية.