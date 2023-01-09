وزير القوى العاملة يفتتح الوحدة المركزية لشهادات قياس مستوى المهارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 01:27 مساءً - شحاتة:رقمنة وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين..هدفنا

*"الشهادة المميكنة" تضمن لأصحاب الاعمال كفاءة ومهارة العامل و تحمي المستهلكين من التعامل مع مهنيين دون الكفاءة المطلوبة

افتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وحدة طباعة شهادات قياس مستوى المهارة بمقر ديوان عام الوزارة، وخلال تفقده الوحدة قام بتسليم أول دفعة لمديريات القوى العاملة لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة، وأكد " الوزير " أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة وحوكمة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين،مشيراً إلى أن ذلك ابرز أهداف الوزارة..هذا وقد أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان صحفي اليوم الاثنين أنه تم إنشاء وحدة شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة بديوان عام عام الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهني، تنفيذا لتوجيهات " الوزير " بسرعة اتخاذ إجراءات تطوير منظومة عمل قياس مستوى المهارة الحالية و ذلك تمهيدا لاطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات على العامل و سرعة الحصول على الخدمة .

وأوضح أيمن قطامش رئيس الادارة المركزية للتدريب المهني أن الإدارة قامت بتغيير شكل شهادة قياس مستوى المهارة و ترخيص مزاولة الحرفة من الشكل التقليدي الورقى المكتوبة بخط الايد بدون أى علامات تأمينية ، لتصبح اعتباراً من بداية العام الحالي 2023 مميكنة و مطبوعة بعلامات مائية لحوكمة تلك الخدمة ، وللحد من أى طرق لتزويرها، منوهاً إلى أنه يتم الطباعة مركزيا بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهني .

و أضاف أنه استكمالا لتطوير منظومة قياس مستوى المهارة جارى العمل على التعاون مع اتحاد الصناعات و اتحاد التشييد و البناء و النقابات و أصحاب الاعمال في مراجعة معايير قياس مستوى المهارة الحالية و اعداد معايير لمهن جديدة لادراجها ضمن منظومة القياس مع التعاقد مع مواقع اختبار بالجامعات المصرية المختلفة و المنشآت الصناعية الكبرى للتأكد من جدية اجراء اختبارات القياس، مشيراً إلى أن الهدف من تطوير تلك المنظومة الى جدية ترخيص مزاولة الحرفة الممنوحة للعمال المصريين و التي تضمن لأصحاب الاعمال كفاءة ومهارة العامل و كذلك حماية المستهلكين من المواطنين المصريين من التعامل مع مهنيين دون الكفاءة المطلوبة مما يسبب ضرر للمستهلك ، علما بأنه يتم اصدار من وزارة القوى العاملة نصف مليون شهادة قياس مستوى المهارة و نصف مليون ترخيص مزاولة الحرفة سنوياً.