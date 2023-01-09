السيسى يشكر العاملين فى العمل الأهلى التنموى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم الإثنين، خلال كلمته فى المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. ودعا الرئيس، كل من يستطيع أن يبذل ويعطى العمل الأهلى والتنموى دعم هذا الكيان الذى يخدم جميع المصريين فى كل المحافظات.

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