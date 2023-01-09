الرئيس يستمع لعدد من المستفيدين من مبادرة «ازرع»

جدة - نرمين السيد - وقال نجيب محمدى حسن، قرية ميت غريطة مركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية، ورئيس الجمعية الزراعية بالقرية، من خلال التحالف الوطنى وفرت مبادرة "ازرع" تقاوى القمح لصغار الفلاحين والمزارعين بنصف التكلفة.

وأضاف: مبادرة ازرع تدعم المزارعين الذين يملكون قطع أرض بمساحة من فدان إلى 1.5 فدان فيما أقل، وكان يعتمد على تقاوى كسر من البيت لم تحقق إنتاجية عالية، وكان معدل الإنتاجية من 12 إلى 15 اردبا للفدان، لكن مع مبادرة "ازرع" وتوفير التقاوى الجديدة إن شاء الله نقدر نحقق إنتاجية من 20 إلى 22 اردبا للفدان.

وأكمل: "مبادرة "ازرع" وفرت مدارس حقلية لتعليم الفلاح طريقة التسميد وطريقة الرى من بداية الموسم حتى نهايته، وبأمر الله يكون لدينا اكتفاء ذاتى من القمح، وتكون مصر هى سلة غذاء العالم".

وقال خلف عزيز من مركز ومحافظة المنيا، "شكرا يا ريس على مبادرة ازرع التى صنعت الفارق مع صغار المزارعين لأنها أعلنت سعر القمح وقت زراعته، بالرغم من أننا كنا فى السابق نزرعه بخوف وأيدى مرتعشة.

وأضاف: مبادرة ازرع صمام الأمان لصغار المزارعين، لأنها دعمتنا بتقاوى نظيفة خالية من الشوائب معتمدة من وزارة الزراعة، وهذه فرقت معنا، وأمدتنا بأهم شىء وهو إضافة مادة علمية إلى خبرتنا الزراعية".

ماجدة عزت من محافظة المنيا: "زرعنا الفول الصويا مرتين هذا العام، فى المرة الأولى وصلت الإنتاجية إلى 1 طن و800 كيلو، وفى المرة الثانية كانت الإنتاجية 1 طن".

وأضافت أن التحافل وقع تعاقد معنا وحصل على المحصول، وبمجرد جمع المحصول كانوا يأتون لأخذه وتانى يوم ناخد فلوسنا، وبالتالى قدرنا نوفر فلوس للزرعة التالية، ونشوف مصاريف أولادنا".

وأكملت: "التاجر كان بياخد فوق الطن 50 كيلو، إنما المبادرة تأخذ الطن دون أى زيادات".

يوسف محمد أبو الحسن، محافظة أسوان، قرية الجعافرة، نعمل على دعم وتمكين صغار مزارعى النخيل، على توفير التمور، نقدم لهم الفنى من إرشادات زراعية لزيادة إنتاجية النخيل من التمور.