السيسى للمستفيدين من مبادرة «ازرع»: سعداء بآرائكم وتجاربكم والاستفادة منها

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته فى مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن مشروعات استصلاح الأراضى من قبل صغار المزارعين تجربة عظيمة تدعمها الدولة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، وتمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

وأوضح المتحدث الرسمى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق نشاطه فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية المجتمعية.