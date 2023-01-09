الرئيس السيسى يتابع أحد الحقول المستفيدة من مبادرة «ازرع» بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس حسين محمد عثمان، مدير إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالمنيا، من داخل إحدى المدراس الحقلية بقرية أبيوها، إن المدرسة تعلم المزارع من خلال المشاركة وتبادل الخبرات، كيفية تطبيق الممارسات الزراعية التى تحقق أعلى الإنتاجية بأقل التكاليف وتعظيم إنتاجية الفدان.

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