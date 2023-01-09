محافظ القاهرة: انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار

جدة - نرمين السيد - واصل خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم جولاته التفقدية لأحياء وشوارع العاصمة؛ لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى إزالة آثار الأمطار التى تعرضت لها البلاد مساء أمس، وتسيير الحركة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.





وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم رفع تراكمات المياه بأغلب مناطق القاهرة موجهًا الشكر للعاملين بالصرف الصحى والأحياء وهيئة النظافة على الجهد المبذول.

وأكد أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا تحسبًا لسقوط أمطار اليوم، طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع والمكثف للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة لتنفيذ خطة المحافظة لشفط أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.