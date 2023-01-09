1870 تأسيس أول جمعية وطنية للمجتمع المدني في مصر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 12:30 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح الاثنين، 9 يناير 2023، فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي كان قد انطلق نشاطه فى شهر مارس من عام 2022، بمشاركة وعضوية كبريات مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن أول جمعية خيرية في مصر، كانت قد تم تأسيسها، في القرن الثامن عشر، لمجموعة من الجالية اليونانية بالإسكندرية؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 5 سبتمبر 2021، خلال احتفالية «أبواب الخير»، التي نظمها «صندوق تحيا مصر»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، في التاريخ المشار إليه؛ ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى تأسيس أول جمعية خيرية وطنية، عام 1870.

ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، قد شهدت برتوكول تعاون، لرفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني، ونشر الوعي داخل المحافظات بالمشروعات التنموية، مع رفع درجة بأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن نشر ثقافة التطوع، خاصةً في مجال الاستدامة البيئية، وربط المتطوعين بالمحافظات المختلفة.

ويقوم بروتوكول التعاون، المشار إليه، على محاور: التدريب على أساليب واستراتيجيات تنمية الموارد وطرق قياس الأثر التنموي، التدريب على آليات توطين أهداف التنمية المستدامة وآليات عقد الشراكات الفعالة، التدريب على كيفية إعداد وكتابة المذكرات المفاهيمية للتعاون مع الجهات المختلفة والربط بين أهداف ونشاط المؤسسة أو الجمعية واحتياجات المتبرعين.