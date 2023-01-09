السيسي لجمعيات المجتمع الأهلى: بشكركم باسمى وباسم كل المصريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 12:29 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لجمعيات المجتمع الأهلي العاملة داخل مصر، قائلا: "أوجه التحية والتقدير للجمعيات الأهلية.. ومش اللى جوه التحالف بس.. كل الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي.. باسمي واسم المصريين.. اشكركم وإحنا محتاجين هذا الدور".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "النهارده لما بتكون مؤسسة مجتمع مدني.. بتقوم بدور الحكومة.. مش بتعمله بنفس الكفاءة والاحتراف وإحنا بنعترف بكده.. عندنا 50 ألف جمعية موجودة في مصر.. وكيانات التحالف نحتاج المزيد من الكيانات الأخرى تنضم.. شوفنا الدور المجمع والمحشود والمنسق والمسيطر عليه.. ونتائجه في العروض السابقة على المستوي الاقتصادي والصحي والمستويات الأخرى الاجتماعي.. الجهد المنسق واضح جدا خلال السنة دي".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لازم نشكر كل المساهمين من فضلكم.. سواء من مصر أو خارج مصر.. نوجه لهم التحية ونشكرهم لأن الكلام بيتم من خلال دعم كل إنسان عنده القدرة ومن جوه الخير من خلال القدرة اللى عنده أن المساعدة تصل للناس.. وبالأرقام اللى اتقالت سواء 10 مليارات .. دي أموال متبرعين.. ربنا سبحانه وتعالي يوجه لكم الخير ومحتاجين زيادة".