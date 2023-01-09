استمرار رفع آثار مياه الأمطار فى الجيزة وتمهيد الطرق لتحسين حركة المرور

جدة - نرمين السيد - ويتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عمليات إزالة مياه الأمطار من الشوارع.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات، وإعداد خطط المواجهة السريعة إلى جانب تقسيم الأحياء والمراكز لقطاعات وتكليف مسؤول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

ونوه المحافظ بتكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار بالبؤر المتبقية، وتمهيد الطرق لحركة سير المواطنين مع استمرار تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى من المحتمل أن تتعرض لتراكمات وسقوط للأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

كما كلف المحافظ، بمراجعة دورية لحالة أعمدة الإنارة وتغطية أى كابلات ومصادر كهربائية وبالوعات صرف الأمطار حفاظا على السلامة العامة مع رفع حاله الاستعداد للتحرك الفورى لفرق الشفط.