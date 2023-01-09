مارجريت صاروفيم: التحالف الوطنى أعطى فرصة حقيقية لخدمة المواطنين بالمحافظات

وأشارت مارجريت خلال كلمتها فى مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن الهيئة القبطية الإنجيلية بها تاريخ كبير فى القطاع الزراعى لذا اقترحت على التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لإطلاق مباردة "ازرع" لاستهداف صغار المزارعين لأنهم يحتلون العدد الأكبر للمشتغلين بالقطاع الزراعى.
وأشار إلى أن المبارة تعمل على تقديم تقاوى وأسمدة مدعمة لصغار المزارعين فضلا عن تنظيم مدارس حقلية ميدانية للمزارعين للاستفادة من كل معلومات المهندسين والمرشدين الزراعيين، مؤكدة أن صغار المزارعين أبلغونا فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن هذه المبادرات تجعلنا أكثر اطمئنانا على حياتنا وأكثر سعادة وقدرة على بذل جهد وكبير للتقد فى القطاع الزراعى.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، وتمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.
وأوضح المتحدث الرسمى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق نشاطه فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية المجتمعية.
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