مارجريت صاروفيم: التحالف الوطنى أعطى فرصة حقيقية لخدمة المواطنين بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية فى الهيئة القبطية الإنجيلية، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أعطى الفرصة الحقيقية لمؤسسات المجتمع المدنى للتكامل من أجل خدمة المواطنين بجميع المحافظات.





وأشارت مارجريت خلال كلمتها فى مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن الهيئة القبطية الإنجيلية بها تاريخ كبير فى القطاع الزراعى لذا اقترحت على التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لإطلاق مباردة "ازرع" لاستهداف صغار المزارعين لأنهم يحتلون العدد الأكبر للمشتغلين بالقطاع الزراعى.

وأشار إلى أن المبارة تعمل على تقديم تقاوى وأسمدة مدعمة لصغار المزارعين فضلا عن تنظيم مدارس حقلية ميدانية للمزارعين للاستفادة من كل معلومات المهندسين والمرشدين الزراعيين، مؤكدة أن صغار المزارعين أبلغونا فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن هذه المبادرات تجعلنا أكثر اطمئنانا على حياتنا وأكثر سعادة وقدرة على بذل جهد وكبير للتقد فى القطاع الزراعى.