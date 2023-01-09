شيخ الأزهر يعزى الرئيس السنغالى فى ضحايا الحادث المرورى الأليم

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الرئيس السنغالى ماكى سال، والشعب السنغالى الشقيق، فى ضحايا الحادث المرورى الأليم الذى أسفر عن وفاة أكثر من 40 شخصًا والعشرات من المصابين.





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