السيسى: جهد التحالف الوطنى للعمل الأهلى واضح جدا خلال حصاد 2022

جدة - نرمين السيد - ولفت الرئيس السيسى خلال مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إلى أهمية الجهد المبذول فى مشروعات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، مطالبا المصريين بعدم الاستماع لكل من يتكلم عن الأوضاع فى مصر دون علم بالحقائق مؤكدا: "نحن مدركون لحجم التحدى أكثر من غيرنا"، وكيانات التحالف الوطنى تقوم بعمل كبير على كل المستويات، وأصبح مثلا ونموذجا يحتذى به متمنيا لهم كل التوفيق.

وأكد الرئيس السيسى أن المصريين قادرون على الوقوف أمام أى تحدٍ، موجها كلامه للمتحدثين عن أن الدولة دخلت مغامرات أضاعت فيها أموال مصر قائلا: "بطلوا هرى.. بطلوا هرى"

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، وتمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

وأوضح المتحدث الرسمى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق نشاطه فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية المجتمعية.