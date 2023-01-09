الرئيس التنفيذى لبنك الطعام: نستهدف الوصول لـ1.5 مليون مستفيد شهريا

جدة - نرمين السيد - قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام، إن البنك سيكثف العمل على كل المحاور، بهدف الوصول إلى 1.5 مليون مواطن بشكل شهرى لضمان الحماية الاجتماعية، و25 مليون مواطن بشكل موسمى هذا العام.





وأوضح خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، هدفنا العمل على تحسين كفاءة الخدمات، وسنطلق العام الحالى من مختبر بنك الطعام المصرى نتائج أول دراسة بحثية منضبطة قمنا بها مع واحدة من أكثر الجهات مصداقية فى العالم فى مجال أبحاث الغذاء لنحدد التكلفة المثلى بلا زيادة ولا نقصان التى توفر الأمن الغذائى للمستحقين. وتابع: "سنعمل على تطوير أكثر لرقمنة نظم الحوكمة وتحديدا فى مجالات الشفافية دون التأثير على سرعة او حجم تسليم الخدمات، ونحن نحلم بأن يكون لينا دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح".

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