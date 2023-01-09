وزير الرى: السد العالى أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هانى سويلم، إن مشروع السد العالى، يعد "أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين"، موضحا أن هذا المشروع قد حمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، ويمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء هذا العمل الضخم بكل إصرار وعزيمة.





يأتى ذلك فى ظل احتفال مصر اليوم الاثنين بمرور 63 عاما على وضع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حجر الأساس للسد العالى، فى التاسع من يناير عام 1960.

وأضاف وزير الرى: "إننا سنحتفل أيضا خلال أيام بذكرى افتتاح الرئيس الراحل محمد أنور السادات مشروع السد العالى فى 15 يناير عام 1971، هذا اليوم الذى أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان".

وتوجه الدكتور سويلم، بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية حينما كتب العاملون بهذا المشروع تاريخا عظيما يروى لأجيال عديدة قادمة، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالى كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر.

جدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى اتخذ عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة، والدكتور حسن زكى، بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالى، ليتم توقيع اتفاقية بناء السد العالى فى عام 1958 ووضع حجر الأساس عام 1960.