إكسترا نيوز.. الأرصاد: أمطار متفاوتة على أغلب مناطق الجمهورية اليوم

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تأثير المنخفض الجوى سيكون أكبر على مناطق شرق الجمهورية، ولكن كميات الأمطار اليوم ستقل عن أمس بكثير، موضحة أن أمطار اليوم متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وبعض مناطق وسط سيناء، لافتة إلى أنه من الممكن تشكل بعض السيول الخفيفة.
وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن باقى مناطق الجمهورية ستشهد سقوط أمطارا من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية للبلاد ومحافظات الوجه البحرى، بالإضافة إلى بعض مناطق جنوب سيناء، فضلا عن وصول أمطار خفيفة للغاية للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة تساقط الأمطار على فترات متقطعة وكمياتها أقل كثير من كمياتها بالأمس.
وأكدت انحسار كميات الأمطار غدا على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحرى، إلى جانب تلاشيها على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرة إلى وجود انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بنحو درجة أو درجتين خلال فترات النهار، لذلك نشعر بأجواء شتوية جيدة، على عكس الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر نشعر بالبرودة الشديدة على أغلب الأنحاء.
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