محسن سرحان: ميثاق شرف خدمة الإنسان يعتمد على 5 ركائز أساسية

جدة - نرمين السيد - وقال خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هذا الميثاق بمثابة دستور للعمل بين بينك الطعام المصرى والجمعيات الشريكة، واليوم نعمم هذا الميثاق عبر التحالف، لنحدد بدقة كيف نعمل وليس فقط ماذا نفعل.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبنك الطعام: "ويقوم ميثاق شرف خدمة الإنسان على 5 ركائز أساسية أولها أن يتم تحديد الفئات المستحقة حسب معايير علمية دقيقة دون أى تدخل لأى مشاعر ومعارف شخصية، فتكون البيانات المدققة هى المحدد الوحيد للاستحقاق".

وتابع سرحان: "ثانى الركائز التى يقوم عليها الميثاق مكافحة الوصم الاجتماعى، لتظل الأولوية الأولى هى احترام كرامة الإنسان فنعامل المسحقين، كما نعمل أقاربنا وكما نحب أن نعامل، ثالثا: أن نلتزم بمعايير التنمية الاحترافية، وأن نتجرد من كل أشكال التمييز قاصدين هدفا واحدا هو خدمة كل إنسان مستحق على أرض الوطن".

واختتم: "أخيرا أن نلتزم فى كل أعمالنا النهج التنموى القائم على ضمان حقوق الإنسان وأن ينص صراحة على على أن المستفيدين هم أصحاب حقوق والعاملين بالقطاع هم مكلفين بواجبات لتأدية كل الحقوق".