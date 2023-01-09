مستفيدون من مبادرات التحالف يستعرضون تجربتهم أمام الرئيس

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الحسينى من محافظة الجيزة مركز البدرشين، إن التحالف وفر لها فرصة عمل نظرا لصعوبة إيجاد فرصة عمل لها بسبب ظروف أولادها.

وأوضحت: "التحالف جاب لى أنوال ودربنى عليها، وخلال فترة التدريب كنت أحصل على أجر يومى، وبعد انتهاء التدريب سلمونا الأنوال والخيوط ووفروا لنا فرصة التسويق، فكانوا يأخذون المنتج ويسوقونه بمعرفتهم فى معارض كبيرة، وأتمنى أن يستفيد الجميع".

سمير محمد زغلول، أحد المستفيدين من مبادرات التحالف، من سمنود الغربية، يقول: "تسلمت كشك، وإن شاء ربنا يوفقنى وأكفح وأنجح".

مستفيد آخر من الدقهلية، قال: "استلمت مركب بعدته، والحمد لله ربنا بيرزقنى منه وبيرضينى، وباعرف أوفر منه واربى أولادى، والحمد لله رضا".

حنان محمود "أرملة"، من ببا محافظة بنى سويف: "مشروعها عبارة عن كشك بدأ صغيرا والحمد لله دلوقتى أصبح أكبر، ومصدر رزق لأولادى، والشكر ليك يا ريس".