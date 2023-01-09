بدء "قطر" السفينة GLORY فى المجرى الملاحى لقناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 11:30 صباحاً - بدأت عملية قطر السفينة GLORY، منذ قليل، فى المجرى الملاحى لقناة السويس، بواسطة قاطرات الهيئة لإصلاح العطل المفاجئ.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة، تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY في الكيلومتر 38، العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا، ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة، للكيلو متر ٥١ ترقيم القناة.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة GLORY عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة، مؤكدا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.



وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل، حيث يبلغ طول السفينة 225 متر، وعرضها 32 متر ، بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب.

وتسجل التقارير الملاحية، اليوم الإثنين، بمشيئة الله، عبور51 سفينة من الاتجاهين، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 25 سفينة، ومن اتجاه الجنوب تعبر ٢٦سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.