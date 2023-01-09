أمين سر التحالف الوطنى: نستهدف ميزانية 200 مليار جنيه خلال الخمس سنوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 11:29 صباحاً - استعرضت نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهود التحالف خلال العام 2022.

وجهت "طلعت" الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي، قائلة: "محملة برسالة شكر وامتنان من عشرات الآلاف من المنتمين إلى القطاع المدني في مصر ومئات آلاف من الشباب التطوع وملايين المستفيدين اللى اقدرنا نوصلهم في 27 محافظة بابعد نقطة".

قالت "طلعت" إن هناك فرصة ذهبية لعام المجتمع المدني والاستفادة بأكبر شكل ممكن بمجموعة من القرارات وقانون العمل الأهلي، مشيرة إلى ان التحالف كان فرصة لانطلاقة مفهوم العمل التشاركى بعدد من الكيانات الهامة وإجراء حوار مجتمعي وتوسعة دائرة الاستفادة.

تابعت: "البداية كانت مارس الماضى، من خلال استهداف المواطنين في الأماكن الأكثر استحقاقا، حيث تم الوصول إلى 30 مليون مواطن مصري وساعدنا في ذلك وجود قاعدة بيانات موحدة، كانت تضم 37.4 مليون مواطن للمواطنين الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة وجود طموح في استدامة هذا الإنجاز وانضمام كيانات أكثر الى التحالف ليصل الى 30 كيان تحت مظلة التحالف الوطني.

أشارت إلى أن التحالف استهدف توفير فرص عمل ومشروعات كثيفة العمالة فضلا عن ملف تنمية الثروة الحيوانية واحلال السلالات الموجودة بسلالات محسنة، مبينة أنه تم الوصول إلى 30 مليون مواطن بقيمة 12 مليار جنيه، وهو ما انعكس على حالة الرضا عند المواطنين الأمر الذى شجعنا بشكل كبير.

أكدت أن التحالف ركز على بعض المحاور، مثل السكن، حيث تم توفير السكن لـ54 ألف مواطن عبر منازل جديدة وتأهيل منازل قائمة، بالإضافة إلى تمكين صغار من زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية مثل زراعة القمح.

كشفت "طلعت" عن أن التحالف استطاع الوصول إلى 5 ملايين مواطن في مجال الصحة، و25 مليون مواطن في ملف الغذاء، و20 مليون مواطن في ملف المساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك مبادرات خاصة بالتحالف مثل مبادرة "ازرع" وغرضها تمكين صغار المزارعين والتوسع في الزراعة، حيث تم استهداف 100 ألف مزارع لإنتاج محصول القمح بإجمالى إنتاجية 3.3 مليون أردب.

عن قوافل ستر وعافية، قالت: هذه القوافل تجوب المحافظات والقرى وتقدم مجموعة من التدخلات المختلفة، وتم استهداف 320 ألف مواطن في 16 قافلة في آخر 3 شهور في 2022، بالإضافة إلى إعادة الاحتفال بالمواسم الدينية وتم استهداف 25 مليون مواطن أى 5 ملايين أسرة.

كما أكدت ارتفاع سقف طموح التحالف من خلال الخطة تستهدف 14 مليار جنيه في 2023، تشمل 50 ألف مشروع بصدد تمويلهم، و30 ألف مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل، وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف، وتنمية 500 ألف مزراع، بالإضافة إلى استهداف 1.5 مليون مواطن فى ملف الغذاء، و400 ألف أسرة من المعاشات والدعم النقدي، و5 ملايين مواطن في ملف الصحة.

وكشفت عن رصد 2 مليار جنيه من خلال استهداف 250 ألف مستفيد في ملف الإغاثة والقوافل الاجتماعية، مضيفة: "نستهدف إخراج أكبر عدد من المواطنين من دائرة الفقر واستكمال تجربة هي الأولى من نوعها دوليا، حيث لم يتم تنسيق مثل هذا التحالف في اى دولة من الدول، ليكون لدينا مظلة حماية اجتماعية تستطيع استيعاب أكبر عدد من المواطنين في حال الاحتياج.

شددت على ان هناك زيادة للأنشطة والبرامج الخاصة بالتحالف خلال الـ 5 سنوات المقبلة بميزانية تقدر بـ 200 مليار جنيه والتوسع في الاستثمار الخيري، مشيرة الى أن هناك إجراءات تنفيذية من خلال توسيع التحالف وتنسيق مباشر مع كافة الوزارات، عبر 258 مكتب مرتبطين بشبكة جمعيات قاعدية تتجاوز 24 الف جمعية و536 نقطة ارتكاز وتخزين سلع، و18600 موظف وعامل يتقاضوا اجورا من التحالف اغلبهم من المؤهلات العليا، وتطوع 251.223 شاب وفتاة بإجمالى عدد المتطوعين المشاركين في التحالف بإجمالى 39.200.000 ساعة، وفرت إنفاق 56 مليون جنيه.