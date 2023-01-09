وزارة الري: ٦٣ عاما على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالى أعظم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 11:29 صباحاً - الدكتور سويلم: السد العالى حمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات

- هذا المشروع يمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة

- أتوجه بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية

- العاملين بهذا المشروع كتبوا تاريخاً عظيماً يُروى لأجيال عديدة قادمة

- ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر لبناء السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر

تحتفل مصر اليوم بمرور ٦٣ عاما على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالى وذلك يوم ٩ يناير ١٩٦٠.

وصرح السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن هذا المشروع العظيم يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين"، وقد حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات ، ويمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما إستطاعت السواعد المصرية بناء هذا العمل الضخم بكل إصرار وعزيمة.

وأضاف سيادته أننا سنحتفل أيضا خلال أيام بذكرى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإفتتاح مشروع السد العالى فى يوم ١٥ يناير عام ١٩٧١، هذا اليوم الذى أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية حينما كتب العاملين بهذا المشروع تاريخاً عظيماً يُروى لأجيال عديدة قادمة ، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر.

الجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى إتخذ في عام ١٩٥٣ بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع ، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام ١٩٥٤ تحت إشراف المهندس/ موسى عرفة والدكتور/ حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة ، وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام ١٩٥٦ لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي ، ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام ١٩٥٨ و وضع حجر الاساس فى عام ١٩٦٠.