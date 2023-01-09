نهى طلعت: 12 مليار جنيه استثمارات التحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال 2022

جدة - نرمين السيد - وأضافت نهى خلال كلمتها فى مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن استثمارات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مشروعات تنموية خلال 2022 بلغت 12 مليار جنيه، موضحة أنه جرى توفير 100 ألف فرصة عمل من خلال تمكين صغار المزارعين.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، وتمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور. وأوضح المتحدث الرسمى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق نشاطه فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

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