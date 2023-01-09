أمطار غزيرة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة

جدة - نرمين السيد - تعرضت الإسكندرية والساحل الشمالى لأمطار ما بين متوسطة وغزيرة مع زيادة ملحوظة فى سرعة الرياح، مما أدى لتراكم المياه ببعض الشوارع والميادين، مع استمرار حركة الملاحة بالميناء.





وقال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدا رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع الاستعدادات بالمرافق الحيوية والخدمية وانتشار وتمركز سيارات الصرف الصحى، خصوصا بالأماكن الساخنة لكسح المياه ولضمان سرعة الانتقال والتعامل مع موجة الطقس السيئ. ومن جانبه، قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، فى تصريح له، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعى ومنتظم. وبدوره، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء نهاد شاهين إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية. وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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