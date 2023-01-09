جدة - نرمين السيد - وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بإشراف الدكتور عربى أبوزيد وكيل الوزارة، استعدادها لبدء الامتحانات بالكامل فى مختلف الصفوف التعليمية بمراحل التعليم الأساسى.
وقال الدكتور أبوزيد إنه من المقرر أن تنطلق امتحانات اليوم الأول بالصفين الرابع الابتدائى والخامس الابتدائى، والصف الأول الإعدادى والتعليم الفنى.
وأضاف أنه تم الانتهاء من طباعة أوراق الأسئلة والامتحانات طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية من خلال مطبعة بكل إدارة امتحانية بشكل آمن وسرى ووضع الامتحانات من خلال لجان متخصصة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية والمراقبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2022 - 2023 بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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