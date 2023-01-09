بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2022 - 2023 بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بإشراف الدكتور عربى أبوزيد وكيل الوزارة، استعدادها لبدء الامتحانات بالكامل فى مختلف الصفوف التعليمية بمراحل التعليم الأساسى.

وقال الدكتور أبوزيد إنه من المقرر أن تنطلق امتحانات اليوم الأول بالصفين الرابع الابتدائى والخامس الابتدائى، والصف الأول الإعدادى والتعليم الفنى.

وأضاف أنه تم الانتهاء من طباعة أوراق الأسئلة والامتحانات طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية من خلال مطبعة بكل إدارة امتحانية بشكل آمن وسرى ووضع الامتحانات من خلال لجان متخصصة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية والمراقبين.