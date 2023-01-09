جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن فريق الإنقاذ البحرى للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فنى مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY فى الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال المتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة للكيلومتر 51 ترقيم القناة.





وأكد الفريق أسامة ربيع، فى بيان اليوم الإثنين، انتظام حركة الملاحة بالقناة حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب وعبور 51 سفينة من الاتجاهين، وسيجرى عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة GLORY عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة، مشيرا إلى امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحى والفنى اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة. وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بـ 4 قاطرات تتقدمها القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها فى أقرب نقطة فى منطقة البلاح لإصلاح العطل. يذكر أن السفينة GLORY يبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحى إنشكيب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة قناة السويس: تعاملنا باحترافية مع عطل السفينة GLORY على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.