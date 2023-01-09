مصادر لـ«القاهرة الإخبارية»: عطل بسفينة شحن فى قناة السويس وجارٍ قطرها

جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، بتعطل سفينة شحن فى قناة السويس، اليوم الإثنين، وجارٍ قطرها.



جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، بتعطل سفينة شحن فى قناة السويس، اليوم الإثنين، وجارٍ قطرها. وأوضحت المصادر، أنه جارٍ سحب السفينة بواسطة قاطرات هيئة قناة السويس.

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