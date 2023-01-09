الرئيس السيسي يحضر مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 09:30 صباحاً - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركناً مهماً في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق نشاطه فى شهر مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.