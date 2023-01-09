بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

جدة - نرمين السيد - تبدأ اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسى الأول، لصفوف النقل بمراحل التعليم الأساسى المحتلفة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات حاسمة لمنع الغش، وتوفير الراحلة للطلاب والطلابات.





وتنطلق الامتحانات لصفوف الرابع الابتدائى، وحتى الثانى الإعدادى، وأعلنت التربية والتعليم الانتهاء من طباعة الأسئلة بصورة واضحة، مع مراجعتها جيدا لتلاشى الأخطاء اللغوية، أو أخطاء الطباعة.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الرابع عشر من يناير 2023، كما ستعقد امتحانات الشهادة الإعدادية فى الشهر ذاته، وفق كل جدول مديرية تعليمية.

كان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2022/ 2023.

ووجه الوزير خلال اجتماعه بضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، مشددا على الالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن، كما قدم عدد من التنبيهات من أجل إجراء امتحانات بصورة آمنة وبلا أخطاء مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وجاءت أبرز توجيهات الوزير لمديرى المديريات التعليمية بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول كالتالى:

- عدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية وتحويل المخالف للمساءلة القانونية.

- الالتزام بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل.

- تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعى الامتحان.

- الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

- الالتزام بالمستويات المعرفية فى الورقة الامتحانية لتكون مقسمة: 30% للفهم، 40% للتطبيق، 30% لحل المشكلات والإبداع.