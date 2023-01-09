الطقس فى مصر.. خريطة الأمطار فى الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - الطقس فى مصر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، لـ الطقس فى مصر، بوجود فرص أمطار خفيفة، اليوم الإثنين، على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث 30٪، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

كما توقعوا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

الخبراء توقعوا أيضا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد.

الطقس فى مصر.. بارد فى الصباح الباكر

وقال الخبراء، إن اليوم الإثنين، يشهد طقسا باردا فى الصباح الباكر، لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الطقس فى مصر.. شبورة كثيفة



وأشاروا إلى وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس فى مصر.. درجات الحرارة



وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر فهى كالتالى:-

العظمى الصغرى

القاهرة 18 12

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 18 11

بنهــــا 18 12

دمنهور 18 12

وادى النطرون 19 11

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 19 12

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 19 11

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 19 12

السويس 18 12

العريش 18 12

رفح 18 12

رأس سدر 20 11

نخل 18 06

كاترين 15 04

الطور 22 13

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 18 13

السلوم 17 09

سيوة 18 09

رأس غارب 21 14

الغردقة 23 16

سفاجا 22 15

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 15

حلايب 23 14

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 13

الفيوم 20 10

بنى سويف 20 08

المنيا 19 08

أسيوط 20 08

سوهاج 20 09

قنا 21 09

الأقصر 21 08

أسوان 22 10

الوادى الجديد 20 09

أبوسمبل 22 09