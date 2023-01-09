حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 10-1-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة سنوات.

عاطفياً: تسود الرومانسية حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك متشنّجاً قليلاً بسبب وضع عاطفي متأزم أو لسرّ أخفيته.

صحياً: تلتزم أمام الجميع الإقلاع عن التدخين والبدء بممارسة الرياضة يومياً.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جداً، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.

عاطفياً: نظّم حياتك العاطفية فهي الأساس الحقيقي لمستقبلك ولعدم وقوعك في الوحدة مجدداً.

صحياً: لا تقدم على مخاطرة قد تعرّض وضعك الصحي لمشكلات لا تعرف نتائجها.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: يشيرهذا اليوم الى آفاق مهنية جديدة وواسعة، وإلى مشاريع كثيرة تخطط لها منذ مدة.

عاطفياً: قد يحالفك الحظ وتعبّر عن آرائك وتخرج من الروتين، أو تبدأ قصة رومنسية ومغازلة مع شخص غريب عنك.

صحياً: مارس الرياضات الخفيفة التي لا ترهقك وتسبّب لك ضيقاً في التنفّس.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: برج السرطان كن حذراً في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلاً للثقة، ولئلا تصدمك حقيقتهم لاحقاً.

عاطفياً: تكون موضع ثناء في الأيام المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك.

صحياً: عليك المبادرة اليوم قبل الغد إلى الاستفادة من عامل الوقت لممارسة هواياتك التي تريحك نفسياً.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: إمكاناتك في الإبداع تساعدك في الكثير من المواقف الحرجة، لذا، عليك السير بهذا الطريق حتى النهاية.

عاطفياً: فرص التقرّب من الشريك تزداد يوماً بعد يوم، فحاول أن تبذل جهوداً مضاعفة ليزداد التواصل بينكما.

صحياً: تتلقى الصدمة تلوى الأخرى بسبب وضع أحد أفراد العائلة، لكنك تتغلب على كل شيء.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك وتكون اللولب في مهنتك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك.

عاطفياً: الاعتراض على كل شيء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك حتى لو جرحك أحياناً.

صحياً: تواكب كل جديد على الصعيد الطبّي بغية الاطّلاع على ما يفيد وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل.

عاطفياً: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.

صحياً: لا تكثر من إشغال نفسك بأمور ترهقك نفسياً وجسدياً بعد شفائك من مرض عانيته أخيراً.

حظك اليوم الثلاثاء برج العقرب الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: برج العقرب العودة إلى ملفّات الماضي قد تفتح أمامك آفاقاً جديدة تساعدك على مواجهة بعض المصاعب في العمل.

عاطفياً: تحسّن ملموس مع حظك اليوم الصراحة مطلوبة أكثر مع الشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات المقرّبين.

صحياً: تختار الحل المناسب الذي يخلّصك من الآلام المزعجة والقلق الذي ينتابك.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: إيجابيات كبيرة في حياتك العملية، وإنجازات تدهش المقرّبين منك، وترسم علامات استفهام حول قدراتك.

عاطفياً: حاول أن تعيش الواقع مهما تكن ظروفه، ولا سيّما أنّ أيّ تأخير قد يلحق بعلاقتك بالشريك بعض الضرر.

صحياً: تتوسم خيراً بالعلاج الذي تخضع له، وخصوصاً بعدما استعدت جزءاً كبيراً من عافيتك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: تحاول أن تنعم بالاستقرار في المهنة، فلا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء وبروية، فحكمتك مشهود لك بها.

عاطفياً: يعتذر إليك الشريك عن سوء تصرّفه معك، إقبل اعتذاره وافتح صفحة جديدة.

صحياً: قد تشعر ببعض الآلام العابرة في أنحاء مختلفة من جسمك، استشر طبيبك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: إرادتك الصلبة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.

عاطفياً: الاجتماع بالشريك قد يكون ناجحاً جدّاً، ولا سيّما بعد القطيعة بينكما بسبب فقدان الثقة.

صحياً: تواظب على الاستمرار في البرنامج الغذائي الذي تتبعه منذ مدة بعدما بدأت تتلمس النتائج المرجوة.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 10-1-2023

مهنياً: تبحث هذا اليوم عن الفرصة المالية المناسبة التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسؤولية.

عاطفياً: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع.

صحياً: تحاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والكحول لأنهما يسببان لك مشكلات صحية.