التعليم تكشف موعد تطبيق مبادرة إحياء المسرح المدرسى لاكتشاف المواهب

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادى زلطة، إن مبادرة إحياء المسرح المدرسي، ستبدأ مع انطلاق الفصل الدراسى الثاني، موضحا أنه سيتم إنشاء مسارح فى المدارس التى لا يوجد بها.





وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم - خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد - أن المبادرة تهدف إلى إعادة تنشيط دور المسرح .. لافتا إلى أن اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها كانت توجيهات من القيادة السياسية لكافة الجهات المعنية. وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم دائما تسعى فى تطوير آلياتها على أرض الواقع وهذه هى الرؤية التى يتم تطبيقها الآن من قبل وزير التعليم رضا حجازي، مضيفا أن هناك رؤية لتطبيق استراتيجية متعلقة بتطبيق يوم الأنشطة وهو يوم متكامل يخرج فيه الأطفال مواهبهم سواء فنية أو ثقافة.

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