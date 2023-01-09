خبير أمنى: يجب التوعية بالأنشطة الضارة التى تؤدى إلى التزوير

جدة - نرمين السيد - قال اللواء محمد زكى، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن أى خدمة تقدم للمواطن تكون من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها، وبالتالى أى محاولة للتربح من ذلك يعتبر تزويرا.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يجب على الإعلام التوعية بكل الأنشطة الضارة التى تؤدى إلى التزوير والتلاعب. فى السياق ذاته، قال إن الشخص النصاب يلجأ لانتحال صفة غيره من خلال الاعتماد على هيئته وقدرته على التحدث بطلاقة. واشار إلى أن الإنسان الضعيف وهو الشخص المتلقى والراغب فى الحصول على ربح يشجع على انتشار ظاهرة انتحال الصفة لأنه يفتقد مصداقية الأجهزة الرسمية بالدولة ما يدفعه إلى أشخاص نصابين. وطالب المواطنين استثمار أمواله فى القنوات الشرعية والقانونية السليمة المرتبطة بأجهزة الدولة، مؤكدًا أن مفهوم التربح لدى هذا المواطن يرجع إلى أميته وجهله.

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