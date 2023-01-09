الأمطار مستمرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الإثنين

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة، أنه مع تحرك المنخفض الجوى فى طبقات الجو العليا شرقا، فتستمر معنا الأجواء الممطرة خلال ساعات الليل اليوم الاثنين 9 يناير 2023، لتكون سقوط الأمطار المتوسطة قائمة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وأوضحت، أنه تكون الأمطار متوسطة الشدة أحيانا إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس وجنوب سيناء.

وأكدت أنه تمتد الـأمطار خفيفة إلى مناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الطقس البارد فى الصباح الباكر وساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهره الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.