الزراعة: عملية تطوير حديقتى الحيوان والأورمان ستحافظ على المبانى التاريخية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة - فى تصريحات خاصة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأحد، إن عملية تطوير حديقتى الحيوان والأورمان ستحافظ على المبانى التاريخية والنباتات والمساحات الخضراء والأشجار النادرة.

وأوضح أنه على مدار أعوام عديدة لم تحظى الحديقة بالاهتمام، وبالتالى مطلوب تكليف مالية لتحويل الحديقة فى إطار عالمى وتطبيق المعايير الدولية، وسيكون التطوير شموليا وكاملا ويحقق الأهداف حتى يتم الدخول فى الاعتمادات الدولية مرة أخرى.

وشدد على أنه لن يتم المساس بالمساحات الخضراء والأشجار والنباتات النادرة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هذه الحدائق تابعة لوزارة الزراعة ولا توجد أى ملكية غير لوزارة الزراعة.