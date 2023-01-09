رئيس القابضة للمياه: رفع درجة الاستعداد القصوى لسحب مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى شركات المياه والصرف الصحى بجميع المحافظات ل سحب مياه الأمطار الغزيرة ومواجهة تقلبات الجو.





وأكد رسلان - فى تصريحات - انتشار المعدات و عربات شفط المياه فى نطاق القاهرة الكبرى، وسط جهود عمال شركات الصرف الصحى لأعمال سحب المياه، حيث قامت الفرق والمعدات بالانتشار بكافة المحاور والميدان الرئيسية لمواجهة الأمطار التى شهدتها محافظتى الجيزة والقاهرة. وناشد رئيس القابضة للمياه، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار. وأشار إلى أن الشركات التابعة القابضه للمياه تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات ضمن منظومه تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار والسيول.

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