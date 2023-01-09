مساعد وزير الداخلية السابق: يجب التعامل مع المسؤول فى مكتبه منعا للنصب

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه هناك سماسرة يتحدثون بأسماء المسوؤلين أحيانا ويقنعهم بتخليص مصلحة ما وبالتالى يقع المواطن في فخ النصب والتزوير.

وأكد، أن أنه هناك تشريعات كافية لردع النصب والتزوير، ولكن المشكلة أحيانا فى الثقافة العامة التى تتلخص فى أن البعض يعتقد أن كل مصلحة تنتهى بالمال.