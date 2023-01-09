جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه هناك سماسرة يتحدثون بأسماء المسوؤلين أحيانا ويقنعهم بتخليص مصلحة ما وبالتالى يقع المواطن في فخ النصب والتزوير.
وأكد، أن أنه هناك تشريعات كافية لردع النصب والتزوير، ولكن المشكلة أحيانا فى الثقافة العامة التى تتلخص فى أن البعض يعتقد أن كل مصلحة تنتهى بالمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد وزير الداخلية السابق: يجب التعامل مع المسؤول فى مكتبه منعا للنصب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.