محافظ الجيزة يوجه برفع مياه الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت محافظة الجيزة فى بيانها، الأحد، إنه فى ظل تواجد الفرق والمعدات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافه والتجميل والأحياء المعنية وذلك لتيسير حركة سير المواطنين غداً ويرافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والأجهزة التنفيذية والمعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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